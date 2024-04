Basket B nazionale La Ristopro vince ancora - ai playoff c’è la Gema Montecatini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 21 aprile 2024) I cartai, già sicuri del quinto posto, battono all’overtime San Vendemiano 89-91. Sesto successo in fila per la squadra di Niccolai, nei quarti al via il 4 e 5 maggio c’è l’incrocio con la squadra termale. Gli altri accoppiamenti del tabellone: Roseto – S.Antimo, Jesi – Piacenza, Libertas Livorno – Faenza FABRIANO, 21 aprile 2024 – Laanche l’ultima ininfluente partita di regular season contro la Rucker San Vendemiano e affronta aila. I cartai allungano a sei la striscia di successi consecutivi espugnando la Zoppas Arena di Conegliano, nonostante fossero già sicuri del quinto posto. Stanic e compagni concludono nel migliore dei modi un girone di ritorno di grande spessore, con 14 vittorie su 17 partite, e possono tirare il fiato verso un ...