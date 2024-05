Basket b donne Faenza - addio agli spareggi per l’A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Termina la stagione delProject vistasi sfuggire uno dei primi tre posti che sarebbe valso gliper andare in A2. A chiudere ogni possibilità di qualificazione è stata la vittoria di Cavezzo sulla Magika Castel San Pietro che ha reso ininfluente il risultato delle faentine, sconfitte in casa di misura 55-56 (13-15; 27-29; 42-43) dall’HappyRimini, mai doma. Questo il tabellino della gara delProject: Edokpaigbe 13, Panzavolta 5, Porcu 11, Manaresi, Gori 9, Ciuffoli C., Morsiani 11, Grande 2, Bernabè 2, Ciuffoli E. 2. All.: Sferruzza Questa la classifica: Zola Predosa 22; Puianello 20; Cavezzo 18; HappyRimini 16;14; Magika Castel San Pietro 12; Valdarda 6; Libertas Rosa Forlì 4.