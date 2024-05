Buon compleanno Barbara d’Urso - Jérémy Méne - Giuseppe Iachini…

(Di martedì 7 maggio 2024)z,Iachini, Alberto Peruzzo, Elsa Fornero, Justine Mattera, Stefano Torrisi, Paolo Savoldelli, Claudio Cerasa, Chiara Ferragni, Alfonso Delgado, Davide Gavazzi, Takayuki Morimoto, Francesco Bolzoni… Oggi 7 maggio compiono gli anni: Gabriele Varano, musicista; Alberto Peruzzo, imprenditore, editore; Sergio Ceccotti, pittore, incisore; Mario Gios, ex pattinatore; Giancarlo Valt, giocatore di curling; Maria Grazia Sestero, politica; Antonio Zedde, fantino; Mauro Berardi, produttore cinema; Franco Devescovi, fumettista; Bruno Amalfitano, scenografo; Tancredi Cimmino, dirigente d’azienda, politico; Paolo Martin, designer; Sergio Cortopassi, politico; Hanspaul Menara, scrittore, alpinista, giornalista; Luciano Tomei, ...

Enzo Miccio, grande festa per il suo compleanno: da Barbara d'Urso a Filippa Lagerback, i vip invitati - Enzo Miccio, grande festa per il suo compleanno: da barbara d'Urso a Filippa Lagerback, i vip invitati - Il famoso wedding planner ha festeggiato i 53 anni in una location esclusiva circondato dall'affetto di tanti amici ...

Myrta Merlino scomparsa da Pomeriggio Cinque: festeggia il compleanno in Salento, e intanto si pensa al rimpiazzo - Myrta Merlino scomparsa da Pomeriggio Cinque: festeggia il compleanno in Salento, e intanto si pensa al rimpiazzo - La conduttrice ha scelto di trascorrere qualche giorno in pace con la famiglia. Ma intanto le lamentele sui social e le voci di una sostituzione aumentano ...

Buon compleanno Enrico de Angelis, Stendardo, Mertens, Dani Alves… - Buon compleanno Enrico de Angelis, Stendardo, Mertens, Dani Alves… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...