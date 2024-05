Amici 23 - Gaia De Martino svela il vero motivo per cui ha preferito avere una sostituta che tornare nella scuola l’anno prossimo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 7 maggio 2024) Non è stata molto fortunata l’avventura diDedi23, il talent show di Maria De Filippi. Dopo aver ottenuto la fatidica maglietta del tanto sognato serale, la giovanissima ballerina si è dovuta fermare per un infortunio, come accaduto qualche edizione fa a Mattia Zenzola.però invece di scegliere la possibilità diada settembre, come aveva fatto lo scorso anno io ballerino di latino, haessere sostituita. Di recente, sulle pagine di SuperGuidaTv, l’ex allieva del programma di Canale 5 ha confessato i motivi per cui ha volutouna ballerina che la sostituisse (come ricordiamo, ha ballato al suo posto Aurora Ranvestel) piuttosto che ...