Amici 23 - Gaia scrive a Martina dopo l' eliminazione | Donna fragile e insicur - sii fiera di te e di quello che diventerai

A Witty tv Martina Giovannini ha voluto rilasciare le sue prime parole dopo l’eliminazione da Amici 23. “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i ...

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici 23 durante la quale gli allievi ancora in gara si sono sfidati con lo scopo di raggiungere la semifinale del talent show, che andrà in onda domenica 12 maggio. A rischio ...

C'è ancora speranza tra i fan per Mida e Gaia. Un video sui social desta numerosi sospetti tra i fan di Amici 23, ma.... L'articolo Amici 23, gli ultimi istanti di Martina in casetta riaccendono le speranze dei fan di Mida e Gaia! proviene da ...

Amici, Anna Pettinelli in lacrime: cosa è successo - amici, Anna Pettinelli in lacrime: cosa è successo - amici 23 di Maria de filippi serale 4 maggio 2024 eliminato giudici ospiti cosa è successo manche lorella cuccarini ...