Gaia - Amici 23 | Tornare il prossimo anno? Era ora il mio sogn - le mie persone Vorrei ballare con Elisa

(Di lunedì 6 maggio 2024)De Martino è stata la settima eliminata del serale di23. Un’eliminazione particolare dato che ha visto la sua sostituta Aurora danzare per lei. Nel corso di un’intervista, la ballerina ci ha parlato di come è nata la sua passione, di come ha superato i momenti difficili nella scuola e dei progetti futuri. Scopriamo le sue parole e le riflessioni che ha condiviso con noi. Intervista aDe Martino, ballerina di23 Come è nato il tuo amore per la danza? Inizialmente facevo pattinaggio artistico su rotelle e un giorno la mia insegnante mi disse: ‘tu danzi anche sui pattini’. Da quel momento ho iniziato a fare danza ed è nato il mio amore. Non è la prima volta che provavi a partecipare ad, chi ti ha spinto a crederci e cosa hai provato quando sei entrata? Era il quarto ...