Alcione promosso Varese e Vogherese sperano di imitarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) C’è chi ha già spiccato il volo in Lega Pro, chi lo potrebbe fare prossimamente e chi, infine, ha mantenuto la presenza in serie D., Città di. I milanesi hanno chiuso la stagione pareggiando in casa 1-1 con il Vado e festeggiando così il loro storico passaggio in terza serie con il segno ics e con un bottino definitivo di 79 punti. Chi invece fa il pieno di speranza è il Città diche, pareggiando al De Albertas per 1-1 contro il Gozzano in pieno recupero, si è guadagnato l’accesso ai playoff chiudendo la stagione al terzo posto con 66 punti: avversario il Vado. I due precedenti della stagione regolare parlano di una vittoria per parte, all’Ossola il Cdv prevalse per 1-0, al Chittolina in terra ligure i savonesi ebbero la meglio con lo stesso punteggio. "Speriamo ora che, con poca ...