L’Alcione sogna la C Frenata del Varese

(Di martedì 19 marzo 2024) Sorrisi perMilano, lacrime per Città die Vogherese. Più ombre che luci per le compagini lombarde del girone A nel turno appena archiviato.capolista ha superato brillantemente l’esame per eccellenza, quello con la sua diretta concorrente Chisola, imponendosi sul campo amico per 2-1 e portandosi a quota 65 ovvero sei lunghezze sopra gli avversari. "La partita è stata in salita - spiega il tecnico Giovanni Cusatis - poi abbiamo ripreso il gioco in mano, sapevamo che loro sono una squadra con dei valori, siamo poi stati bravi a muoverci nei tempi e negli spazi giusti". Dopo cinque turni utili, il Città discivola in casa per 0-1 contro i genovesi del Ligorna. Partita decisa da un rigore trasformato da Miracoli. Resta comunque per i biancorossi il terzo posto con 53 punti. "Rigore sì o ...