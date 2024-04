L’Alcione vede la C Varese da playoff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Nel girone A della D sempre più vicino l’obiettivo perMilano dopo il successo sul Bra (2-1), ma non si vuole perdere la concentrazione in casa orange in vista del testacoda di domenica con il Borgosesia. La consapevolezza maturata dalla squadra allenata da Giovanni Cusatis è il miglior fattore da sfruttare in queste ultime partite che separano da un traguardo storico come la C. "Con il Bra abbiamo giocato una gara molto intensa e sentita -spiega la punta Luca Battistini-, una gara fondamentale per noi: abbiamo un buon vantaggio, ma è importante cercare di incrementarlo. Noi guardiamo al nostro cammino: per noi ormai ogni gara è importante, come dicono il mister e il ds Mavilla dobbiamo guardare a noi e poi dopo dare un’occhiata alla classifica. Siamo sereni perché consci dei nostri mezzi". Dopo il pari interno con il Pinerolo, il Città di ...