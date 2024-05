Risonanza magnetica addome superiore | a cosa serve e cosa si vede

(Di martedì 7 maggio 2024) Tra gli esami di radiologia che permettono di fornire immagini dettagliate di porzioni del corpo umano, come organi e tessuti, è compresa la RM. Nello specifico, laè una metodica di diagnostica per immagini utile a fornire informazioni dettagliate di alcune strutture anatomiche poste a livello addominale. Che cos’è laPer cominciare, è bene ricorda che cos’è una. Si parla di RM per indicare una tecnica di diagnosi che utilizza i campi magnetici prodotti da un grosso magnete per riprodurre immagini tridimensionali e dettagliate di una precisa struttura anatomica. In realtà, si dovrebbe parlare di RMN, perché il termine corretto è...

