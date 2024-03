Terracina | l’amministrazione comunale sulla piscina San Martino | “Nessuna richiesta dalle reti Mediaset”

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 febbraio 2024- “In merito al servizio andato in onda nel TG satirico Striscia La Notizia sullerelativo allanell’area di San, è doveroso sottolineare che, all’opposto di quanto dichiarato dell’inviato autore del servizio, alnon risulta alcunadi chiarimenti o di intervento. Nessuno dell’attuale giunta, a partire dal Sindaco Francesco Giannetti, dall’Assessore allo Sport Alessandra Feudi, al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice, ha ricevuto mai alcuna comunicazione della presenza della troupe televisiva nell’area di San, che sarebbe avvenuta secondo quanto ricostruito in data 26 gennaio 2024, e tantomeno da allora ha mai ...

