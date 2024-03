Sardegna | fiume rosso nel mare di Piscinas | fanghi e residui dalle miniere abbandonate e mai bonificate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Unche invade e deturpa, la spiaggia della Costa Verde a pochi passi dall’ex Miniera Montevecchio, nellasud-occidentale, famosa per le sue grandi dune dichiarate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. IlIrvi, che sfocia in quello specchio di, sta probabilmente portando con sé idella lavorazione delleormai da 40 anni e mairossi provenientigallerie minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente, carichi di metalli pesanti, immortalati dal video di un residente che ha fatto il giro dei social. Una notizia pessima alle porte della stagione turistica che sta per cominciare, ma anche uno sfregio ...