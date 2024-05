Volo fatale sulla zip-line in Valtellina - tanti punti da chiarire | dall’imbracatura fino alla frenata

(Di lunedì 6 maggio 2024) SONDRIO – Un cadavere a pochi metri dstazione di arrivo e tante domande alle quali la Procura dovrà dare una risposta. A iniziare dal perché si è fermata la corsa di Ghizlane Moutahir, prima che la donna precipitasse nel vuoto. Parte da qui, dopo aver sentito i testimoni, l’inchiestamorte della 41enne avvenuta nel tratto finale della Fly Emotion, la zipda brivido che vola sopra la Valle del Bitto in, utilizzata da centinaia di migliaia di persone in 13 anni di attività senza mai un incidente. Capire il perché la donna si sia trovata ferma nel vuoto a trenta metri di altezza quando ancora ne mancavano circa ventistazione di arrivo, permetterà di meglio valutare la chiave dell’incidente: l’imbracatura, come era statacciata e in che stato di usura ...

