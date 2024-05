(Di lunedì 6 maggio 2024)(Sondrio), 6 maggio 2024 – Oggi l’incidente, il dramma, il: ogni pensiero alla vittima. Da domani un altro incubo: l’effetto boomerang di Fly Emotion sulla Valle del Bitto.per San Marco e, due paesini sulla sponda orobica della Bassa Valtellina, poche centinaia di abitanti, negli ultimi anni avevano beneficiato dell’impatto positivo della zip-prima e della Fly Down e della Railzip dopo. Da placide montagne a mete di esperienze adrenaliche, selfie, foto social e viaggi da raccontare, un polo d’attrazione per tutto il mandamento di Morbegno.sulla zip-, cade e muore davanti alla sua famiglia: c’è un video dell’incidente "È una tragedia – riflette il sindaco di, Patrizio Del Nero – ...

Volo fatale dalla zip line, i sindaci di Albaredo e Bema in lutto. L’incubo fuga dei nuovi turisti: “Fare chiarezza” - Volo fatale dalla zip line, i sindaci di Albaredo e bema in lutto. L’incubo fuga dei nuovi turisti: “Fare chiarezza” - Patrizio Del Nero e Marco Sutti esprimono cordoglio alla famiglia della vittima: “In 13 anni sulla Fly Emotion non era mai capitato nulla di pericoloso” ...

Lutto nel mondo del cinema: è morto Bernard Hill - lutto nel mondo del cinema: è morto Bernard Hill - Il mondo del cinema si è addolorato per la scomparsa dell'attore britannico Bernard Hill, morto all'età di 79 anni. Il noto interprete, celebre per il suo ...

Tragedia sulle Alpi: donna perde la vita precipitando dall’impianto della Fly Emotion a Bema - Tragedia sulle Alpi: donna perde la vita precipitando dall’impianto della Fly Emotion a bema - Una tragica fatalità ha colpito le alpi Orobie in Valtellina, precisamente a bema, dove una donna di 41 anni ha perso la vita dopo essere precipitata ...