VIDEO Muovetevi il meno possibile - a Castelvenere la mostra dell’artista sannita Sara Cancellieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Inaugurata a, negli spazi della Galleria Mondoromulo Arte Contemporanea, lapersonale diil’, a cura di Francesco Creta. Il titolo dellaha radici storiche importanti: riprende, infatti, un’indicazione pittografica presente nei rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale. In un momento storico in cui i conflitti bellici si ripresentano in maniera prepotente sulla scena internazionale, scegliere un titolo come questo non significa inneggiare al conflitto, ma ricordare, in realtà, tutto l’orrore causato dallo stesso, evocare l’angoscia degli angusti rifugi e invitare a riflettere sulla tematica. Il lavoro dellaè ormai ...