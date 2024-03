Il caso Acerbi dimostra che nemmeno il calcio ci può salvare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Undicesima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. L’esposizione dei calciatori su un palcoscenico di milioni di spettatori comporta rischi e meriti. I fan sono influenzati dalle azioni dei loro idoli e l’effetto farfalla delè evidente. Assistere a un insulto razzista solleva questioni sulla responsabilità e l’impatto collettivo di uno sport che in Italia poteva essere considerato lo spazio più inclusivo. Non seguo ile sono ben lontano dall'essere un'autorità nel settore, ma come molte cose, so che è uno specchio della cultura popolare. In Italia, abbiamo coltivato un affetto verso questo sport molto più simile a una religione che a una passione e, generazione dopo ...