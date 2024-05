Varese - sfregia l' ex compagna con l' acido e uccide a coltellate il padre della donna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Muore Fabio Limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall’exfiglia Lavinia, 37 anni, a. L’aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima di accoltellare il 71enne al torace, avevato sua figlia colpendola con dei fendenti al collo e al volto . Laè ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Circolo didove verrà operata. L’aggressione è avvenuta in...

