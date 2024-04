Varese Americana di 44 anni trovata morta in un appartamento del quartiere Sant’Ambrogio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 27 aprile 2024) Indagano a tutto campo i Carabinieri disul ritrovamento del cadavere di una donnadi 44, avvenuto in undel. Il corpo è stato scoperto nella serata di venerdì e sul posto sono intervenuti anche diversi mezzi di soccorso del 118, ma la morte della donna è stata constatata sul posto. Il decesso risalirebbe a qualche ora prima. Inoltre è stata anche disposta l’autopsia. La vittima è una donna di 44di origini centro americane. Ancora da chiarire la dinamica del decesso, che secondo i primi rilievi escluderebbe responsabilità di terzi, un fatto che dovrà essere tuttavia suffragato dall’esame disposto dalla Procura sul cadavere. Il fatto è avvenuto in via del Casluncio ain un ...