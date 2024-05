Varese - sfregia l' ex compagna con l' acido e accoltella il padre della donna | il 71enne è in fin di vita

Una donna di 37 anni è stata sfregiata con un coltello, mentre suo padre , di 71 anni , è stato Accoltella to. È accaduto a Varese poco prima delle 13 in via Menotti. L’aggressore, che ha agito per strada sotto gli occhi della madre e moglie delle due ...

Lavinia Limido sfregiata col coltello dall'ex Marco Manfrinati. Morto il papà Fabio: era intervenuto per difenderla - Lavinia Limido sfregiata col coltello dall'ex Marco Manfrinati. Morto il papà Fabio: era intervenuto per difenderla - È morto Fabio Limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall'ex della figlia Lavinia, 37 anni, a varese. L'aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima di accoltellare ...

