Varese - morto Fabio Limido | il geologo 71enne accoltellato dall’ex della figlia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Èdi 71 anni,dall'exLavinia, 37 anni, a. L'aggressore, Marco Manfrin ati, 40 anni, prima di accoltellare ilal torace, aveva sfregiato suacolpendola con dei fendenti al collo e al volto. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Circolo didove verrà operata. L'aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti, dove ilha il suo studio. Manfrinati ha aspettato che la ex uscisse per aggredirla. Il 40enne era già stato denunciato dalla donna tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento. Manfrinati era stato fermato con l’accusa di tentato ...