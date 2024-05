La figlia di Fabrizio Frizzi compie 11 anni | la somiglianza con il padre e la foto di mamma Carlotta Mantovan

La figlia di Fabrizio frizzi compie 11 anni: la foto di mamma Carlotta Mantovan e gli auguri di Antonella Clerici - La dedica per lei, nata dall'amore per l'indimenticabile Fabrizio frizzi, è affidata agli hashtag che bene raccontano ... Mantovan in un'intervista al Corriere della Sera parlando della figlia da cui ... Continua a leggere>>

Carlo Conti presenta i David di Donatello 2024, chi è il conduttore Età, vita privata, origini, "malattia", Sanremo 2025 e la carriera - Al conduttore poco tempo fa è stato dedicato un'asteroide: 78535 Carlo Conti. Era molto legato a Fabrizio frizzi per questo quando è morto per carlo è stato molto difficile ritrovare le forze e ...

Gabriele Corsi: "Sono il Pippo Baudo dell'Eurovision. Amadeus al Nove Felice per la squadra che cresce" - Gabriele Corsi, conduttore di Eurovision 2024 svela le emozioni della vigilia, gli avversari più temibili di Angelina Mango, ma anche i suoi piani futuri.