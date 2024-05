Reggio Emilia - da anni picchiava e insultava moglie e figlia Divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2024) Madre e11enne dopo aver subito peroffese e percosse dal marito e padre di famiglia, che ordinava e pretendeva dalle due donne di tenere in ordine la casa e di svolgere le faccende domestiche, offendendole e picchiandole, hanno denunciato l’uomo, un 45enne straniero residente nella bassa reggiana, ai carabinieri della stazione di Guastalla. In seguito alle indagini, la procura diha disposto ildia casa e ai luoghi frequentati dalle due vittime, di non comunicare con loro, e l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale.