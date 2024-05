Varese - accoltella al volto la ex e uccide il padre di lei | denunciato per stalkin - aveva il divieto di avvicinamento

(Di lunedì 6 maggio 2024) È un ex avvocato l’uomo di 40 anni che nel primo pomeriggio di lunedì 6 maggio aha colpito ale al collo con un coltello la ex compagna, per poi aggredire con la stessa arma anche ildi lei che era intervenuto per difendere la figlia. Marco Manfrinati, già a processo perg nei confronti della donna e della madre dell’ex, è stato arrestato con le accuse di omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi. A causa delle coltellate è infatti morto Fabio Limido, geologo di 71 anni, mentre la figlia Lavinia di 37 è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Circolo dicon prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 nel capoluogo lombardo per strada, in via Menotti, dove il 71enne ha il suo studio. Manfrinati ha aspettato che la ex compagna uscisse ...

Mozzate , 28 marzo 2024 – Investimento mortale a Mozzate alle 16.30, in via Varese all’altezza del civico 136, davanti al alcuni esercizi commerciali, dove un camion ha urtato un pedone di 36 anni , uccidendolo su colpo. La dinamica è ancora in fase ...

Omicidio a Varese, aggredisce e sfregia l'ex poi uccide il padre intervenuto a difenderla: era a processo per stalking - Omicidio a varese, aggredisce e sfregia l'ex poi uccide il padre intervenuto a difenderla: era a processo per stalking - Quello di varese non è stato purtroppo l'unico caso di violenza contro ... Erano in auto, quando l'uomo ha estratto un coltello e l'ha colpita più volte e in più parti del corpo. La donna è grave, ma ...

L'aggressione a Varese. L'uomo, 40 anni, fermato per tentato omicidio e lesioni gravi - L'aggressione a varese. L'uomo, 40 anni, fermato per tentato omicidio e lesioni gravi - È morto Fabio Limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall'ex della figlia Lavinia, 37 anni, a varese. L'aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima ...

Varese, uomo accoltella l'ex compagna e il padre che muore in ospedale - varese, uomo accoltella l'ex compagna e il padre che muore in ospedale - Arriva da varese la notizia dell'ennesimo fatto di sangue che ha scosso il nostro Paese in queste ultime ore. Un uomo di 40 anni ha infatti aggredito l'ex compagna, sfregiandola in volto, per poi ...