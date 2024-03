Incidente a Mozzate | pedone travolto da un camion in via Varese | morto a 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Investimento mortale aalle 16.30, in viaall’altezza del civico 136, davanti al alcuni esercizi commerciali, dove unha urtato undi 36, uccidendolo su colpo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia, che sta cercando di capire che genere di manovra stesse facendo il mezzo pesante quando ha investito l’uomo. Per il suo soccorso è intervenuto il 118 con l’auto medica, che ha richiesto l’elisoccorso. Ma il trentaseienne èsul colpo, rendendo vano ogni tentativo di stabilizzarlo e trasportarlo in ospedale.