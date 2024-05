Upas - spoiler 7 maggio | Silvia convinta che Michele non sia intenzionato a costruire un futuro con lei

(Di lunedì 6 maggio 2024) Martedì 72024, appuntamento su Rai Tre, con una nuova puntata di Un Posto al Sole. Gliinerenti al nuovo appuntamento rivelano chesi convincerà chenon intendeuninsieme a lei, Giancarlo continuerà a portare avanti con entusiasmo i preparativi delle nozze. Nel corso della nuova puntata di, Rosa troverà conforto in padre Antoine. Scopriamo qualche anticipazioni in più sulla nuova puntata. Un posto al sole, anticipazioni 72024:riflessiva, Rosa trova conforto in padre Antoine Un posto al sole, martedì 72024, andrà in onda al solito orario con una nuova puntata.saràche...

Nuovo appuntamento in arrivo con Amici 23: il talent condotto da Maria De Filippi prepara un colpo di scena Questa sera andrà in onda su Canale Cinque una nuova puntata di Amici 23. Il talent condotto da Maria De Filippi si avvicina sempre di più ...

Uomini e Donne: SPOILER Daniele ha scelto! Ecco con chi ha deciso di uscire dal programma - Uomini e Donne: spoiler Daniele ha scelto! Ecco con chi ha deciso di uscire dal programma - La registrazione dell’ultima puntata della stagione 2023/2024 del dating show si è svolta oggi, lunedì 6 maggio, e ha sancito la fine del percorso del Tronista napoletano. Scopriamo cosa è successo.

Terra amara spoiler 10 maggio: Colak riceve un colpo di pistola, Abdulkadir evade - Terra amara spoiler 10 maggio: Colak riceve un colpo di pistola, Abdulkadir evade - Tutto inizierà quando Vahap farà evadere il fratello per poi nascondersi insieme tra i monti di Cukurova, in attesa di passare il confine. Fikret incolperà Hakan di aver aiutato Abdulkadir a fuggire d ...

Endless Love ATTENZIONE spoiler turchi: Nihan incinta, in realtà, di chi - Endless Love ATTENZIONE spoiler turchi: Nihan incinta, in realtà, di chi - Nella seconda stagione di Endless Love, il carcere si rivela un inferno per Kemal. Diventa il bersaglio principale degli attacchi, in particolare da parte delle guardie. In una crudele mossa, una guar ...