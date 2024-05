Uomo trovato morto in un fosso pieno d’acqua nella Bergamasca | non si conosce la sua identità

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unè statoin una roggia piena d'acqua a Zanica, in provincia di Bergamo. Non sil'della vittima: non aveva i documenti e nessuno ha sporto denuncia.

Ospite del podcast 'Non lo faccio per moda' di Giulia Salemi, Giulia De Lellis ha parlato dell' amore : "Sono un pò stu fare lla, mi annoio. Non ho ancora trovato la persona per cui valga la pena fare rinunce". Dopo la rottura con Carlo Beretta, ...

Canonica d’Adda . Dramma sull’Adda nelle prime ore del mattino di lunedì 6 maggio. Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita in un cassonetto della stazione ecologica di Canonica d’Adda in via dell’Artigianato. L’allarme è scattato intorno ...

Canonica, trovato senza vita vicino al cassonetto dei vestiti usati: forse è morto soffocato - Canonica, trovato senza vita vicino al cassonetto dei vestiti usati: forse è morto soffocato - L’uomo, un 30enne, potrebbe essere rimasto vittima di un incidente mentre cercava di portare via alcuni indumenti ...

Uomo ucciso a Pavia, sospetti su amico - uomo ucciso a Pavia, sospetti su amico - E' stato ucciso probailmente da un amico l'uomo di 36 anni trovato morto stamattina per strada alla periferia di Pavia. Il delitto sarebbe avvenuto in un appartamento vicino al luogo del ritrovamento ...