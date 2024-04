Giulia De Lellis | “In amore mi stufo - non ho ancora trovato l’uomo per cui valga la pena fare rinunce”

(Di martedì 30 aprile 2024) Ospite del podcast 'Non lo faccio per moda' diSalemi,Deha parlato dell': "Sono un pò stulla, mi annoio. Non hola persona per cuilarinunce". Dopo la rottura con Carlo Beretta, l'influencer sta frequentando Giano Del Bufalo. E sul presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante: "Non c'è".

