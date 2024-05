Canonica d’Adda - uomo trovato senza vita nel cassonetto dei vestiti usati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024). Dramma sull’Adda nelle prime ore del mattino di lunedì 6 maggio. Undi circa 30 anni è statoin undella stazione ecologica diin via dell’Artigianato. L’allarme è scattato intorno alle 7,50. La vittima non aveva documenti addosso e potrebbe essere entrato nel punto di raccolta dei rifiuti la scorsa notte, dove è rimasto incastrato nelper la raccolta degli indumenti. L’età esatta e la nazionalità dell’sono ancora sconosciute. All’apertura della stazione ecologica sono stati chiamati i soccorsi (un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai Vigili del fuoco) che non hanno potuto fare altro che ...