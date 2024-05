Uomini e Donne - quando va in onda la scelta di Daniele | il giorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) LadiPaudice achiude questa edizione 2023/2024. Il tronista ha trascorso qualche mese nel programma di Maria De Filippi, diviso tra Gaia Gigli e Marika Abbonato. Infatti, sin dall’inizio si è concentrato sulla conoscenza di queste due corteggiatrici, dimostrando di avere le idee abbastanza chiare. In particolare, ha subito voluto conoscere Gaia, facendo notare di essere particolarmente interessato a lei. Dopo di che, ha deciso di portare in esterna anche Marika, continuando così con queste due conoscenze fino alla fine del suo percorso. Mava inla suava inladiPaudice ae ...

Le puntate di Uomini e Donne , che saranno trasmesse su Canale 5 tra il 6 e il 7 maggio 2024 rivelano che ci sarà un focus su Ida Platano. La donna deciderà di non presentarsi in puntata, rivolgendosi ai suoi due corteggiatori attraverso un ...

In questa stagione tv di Uomini e Donne il tronista Brando ha scelto Raffaella come sua fidanzata e i due stanno vivendo la loro storia d’amore fuori dal programma. Ma ora da parte del giovane è arrivata una comunicazione, che ha un po’ deluso ...

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di lunedì 6 maggio! Ida non si presenta in studio - uomini e donne: anticipazioni puntata di lunedì 6 maggio! Ida non si presenta in studio - Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella nuova puntata del dating show più seguito della Tv italiana: a quanto pare Ida Platano non sarà in studio!

Tik Tok, la domanda virale alle donne: «In un bosco preferiresti incontrare un uomo o un orso». Il significato - Tik Tok, la domanda virale alle donne: «In un bosco preferiresti incontrare un uomo o un orso». Il significato - Spopola un nuovo trend virale su Tik Tok: «Man vs bear», uomo contro orso. Infatti, sempre più spesso si vedono sulla piattaforma video in cui alle ragazze ...

Osservatorio Felicità: se si lavora bene si pensa di più alla responsabilità sociale - Osservatorio Felicità: se si lavora bene si pensa di più alla responsabilità sociale - Osservatorio BenEssere Felicità: i Boomer, le donne e chi svolge la libera professione sono i più convinti che sia giusto fare tutto il possibile per difendere l’ambiente e avere a cuore ...