Uomini e Donne anticipazioni oggi : Diego e Jessica lasciano insieme il programma? Se sei pronto per un’altra emozionante puntata di Uomini e Donne , allora preparati per scoprire cosa succederà nel mondo affascinante del dating show più amato ...

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: “puntano a Temptation Island” - uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: “puntano a Temptation Island” - L'ex dama del trono over di uomini e donne, Roberta Di Padua, ha pubblicato l'ennesima storia sui social che lascerebbe pensare ad una crisi con Alessandro Vicinanza.

Ornella Vanoni assente all’evento Una Nessuna Centomila: “Sarei potuta morire. Non potevo camminare” - Ornella Vanoni assente all’evento Una Nessuna Centomila: “Sarei potuta morire. Non potevo camminare” - Ornella Vanoni non ha partecipato all'evento Una Nessuna Centomila, organizzato per raccogliere fondi destinati ai centri che aiutano le donne vittime ...

Atletica: Mondiali staffette. Anche 4x100 donne qualificata per Parigi - Atletica: Mondiali staffette. Anche 4x100 donne qualificata per Parigi - 60 che sarebbe valso anche il secondo posto in finale. Termina con la squalifica, al contrario, la corsa degli uomini della staffetta veloce: il cambio tra Marcell Jacobs e Lorenzo Patta si completa ...