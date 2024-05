Uomini e Donne - anticipazioni 6 e 7 maggio 2024 | Daniele si sbilancia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le puntate di, che saranno trasmesse su Canale 5 tra il 6 e il 7rivelano che ci sarà un focus su Ida Platano. La donna deciderà di non presentarsi in puntata, rivolgendosi ai suoi due corteggiatori attraverso un filmato. In esso, la donna manifesterà il suo stato d'animo, dopo tutto quello che è accaduto nelle scorse messe in onda. Per quanto riguarda il trono diPaudice, invece, il ragazzo uscirà con entrambe le sue corteggiatrici, ma ammetterà di avere una preferenza per certi aspetti. Al Trono Over ci saranno delle discussioni. Alcuni esponenti prenderanno delle decisioni molto importanti, sia in positivo, sia in negativo.puntate 6-7: la decisione di Ida Platano ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Diego e Jessica lasciano insieme il programma? Se sei pronto per un’altra emozionante puntata di Uomini e Donne , allora preparati per scoprire cosa succederà nel mondo affascinante del dating show più amato ...

Campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - Campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - In America l’anno accademico è terminato. Ma se Rafah sarà un’altra carneficina, le manifestazioni riprenderanno in autunno. E per ...

Non è una mia scelta: storie di part time involontario tra le lavoratrici - Non è una mia scelta: storie di part time involontario tra le lavoratrici - Il Report del Forum Disuguaglianze e Diversità mostra come le donne siano maggiormente colpite degli uomini dal fenomeno del part-time involontario. In otto imprese su dieci l’incidenza delle donne in ...

Tik Tok, la domanda virale alle donne: «In un bosco preferiresti incontrare un uomo o un orso». Il significato - Tik Tok, la domanda virale alle donne: «In un bosco preferiresti incontrare un uomo o un orso». Il significato - Spopola un nuovo trend virale su Tik Tok: «Man vs bear», uomo contro orso. Infatti, sempre più spesso si vedono sulla piattaforma video in cui alle ragazze ...