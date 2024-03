Ad Arezzo per la Giornata mondiale dell’acqua Amico CB2 sul torrente Chiassa Foto

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno festeggia con i bambini della V elementare della scuola Pier Tommaso Caporali di Giovi (AR) il 22 marzo Si conclude in un giorno di alto valore simbolico il percorso didattico educativo promosso dall’ente che, nell’anno scolastico 2023-2024, ha coinvolto decine di classi, decine di docenti e oltre 300 ragazzi “E’ bello vivere accanto al fiume”. “Il fiume ci dà tante cose”. “ Mi sono divertito a fare il bagno e a giocarci con gli amici”. “Il fiume deve essere pulito”. Sono tante, vivaci e appassionate le voci dei bambini della V elementare della scuola Pier Tommaso Caporali di Giovi ad, che in modo spontaneo hanno raccontato l’importanza del corso d’acqua, prima di esplodere in un corale e avvolgente “CB2!” E’ il loro modo per salutare il progetto di educazione ambientale organizzato e promosso ...

