La 35esima giornata Arezzo | pari in casa della Lucchese

(Di martedì 9 aprile 2024) Serie C. Girone B (35ª):1-1, Pescara-Virtus Entella 0-0, Juventus Next Gen-Cesena 1-2, Perugia-Olbia 3-0, Pontedera-Ancona 2-0, Recanatese-Carrarese 4-1, Rimini-Vis Pesaro 1-0, Sestri Levante- Pineto 0-2, Spal-Gubbio 3-0, Torres-Fermana 1-2. Classifica: Cesena 89 punti; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 62; Gubbio 54; Pontedera 50; Pescara 49; Juve Next Gen,48; Rimini 47; Pineto,44; Virtus Entella 42; Sestri Levante 41; Spal 40; Recanatese 37; Ancona 35; Vis Pesaro 33; Fermana 28; Olbia 25. Prossimo turno girone B (36ª). Domenica ore 14: Olbia-Pescara, Fermana-, Pineto-Juventus Next Gen. Ore 16.15 Virtus Entella-Spal, Ancona-Sestri Levante. Ore 18.30: Carrarese-Rimini, Gubbio-Pontedera. Ore 20.45: Vis ...

Diretta/ Renate Mantova (risultato finale 2-0): la chiude Sorrentino! (Serie C, 8 aprile 2024) - Diretta Renate Mantova streaming video tv: risultato live, probabili formazioni e dove vedere il match di oggi 8 aprile 2024 di Serie C ...ilsussidiario

Serie C Girone B: all’intervallo reti inviolate in Pescara-Entella e in Lucchese-Arezzo - Si concludono con il risultato di 0 a 0 i primi tempi di Pescara-Entella e Lucchese-Arezzo, posticipi della 35esima giornata del Girone B di Serie C. In entrambi i campi le squadre non riescono a ...ilovepalermocalcio