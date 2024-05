Un nuovo Mes per finanziare l’acquisto di armi Il progetto Ue con lo zampino di Giorgetti per scongelare centinaia di miliardi per la difesa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Attaccato, vituperato, infine rimasto «monco», il famigerato Meccanismo europeo di stabilità (Mes) potrebbe presto rinascere a nuova vita. Cambiando faccia e missione: da fondo d’emergenza per salvare Paesi dell’Eurozona in grave difficoltà finanziaria, diventerebbe strumento chiave per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina e/o il riarmo dei Paesi Ue stessi, concedendo loro prestiti a basso costo per acquistare. Questo, per lo meno, è ilin discussione fin qui «sotterranea» tra le cancellerie europee, secondo quanto hanno riferito molteplici fonti informate a Politico. La testata specializzata in affari Ue sostiene che «figure potenti» della politica continentale stiano spingendo in questa direzione, così da «» ledidi euro che il Mes è in grado di ...