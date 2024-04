Gazzetta | Inter | Zhang vicino a un nuovo accordo con Oaktree per rifinanziare il prestito

Udinese-Inter, guai in attacco per Cioffi: emergenza piena, solo in due a disposizione - Problemi in avanti per la formazione friulana: Brenner è volato in Brasile per gravi problemi familiari, out Lucca e Davis ...fcinter1908

Gazzetta - Napoli, Natan potrebbe partire, ancora da decifare il futuro di Jesper Lindstrom - NAPOLI - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori del Napoli, in particolare i nuovi acquisti: "Anche il futuro di Natan è in discussione. Basti pensare che Juan Jesus ...napolimagazine

La proprietà e il fondo americano dialogano per rifinanziare il prestito con nuovi termini. Sì ai prolungamenti: prima il Toro poi Nicolò - La proprietà e il fondo americano dialogano per rifinanziare il prestito con nuovi termini. Sì ai prolungamenti: prima il Toro poi Nicolò ...gazzetta