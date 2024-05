(Di lunedì 6 maggio 2024) Un traguardo importante per il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che sta per raggiungere i 7 milioni di incassi totali. Undi, interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, prosegue la sua corsa al botteghino italiano raggiungendo lo straordinario risultato di oltre 1di(1.005.108) con un box office di quasi 6.8 milioni di euro (6.771.047). Il film, alla sua sesta settimana in sala, prosegue la sua programmazione in oltre 200 cinema diventando il miglior incasso dal 1 gennaio, 2023 secondo solo a C'è ancora domani. Il film, interpretato da Antonio Albanese alla sua quinta collaborazione con il regista, e Virginia Raffaele, alla sua prima collaborazione con entrambi, racconta il tema molto attuale …

Un Mondo a Parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele continua la sua corsa, superando quota 1 milione di spettatori (1.005.108) con un box office di quasi 6.8 milioni di euro (6.771.047). Il film, alla sua sesta settimana in ...

Tarantini Time QuotidianoIl trio tarantino Yaràkä annuncia i nuovi appuntamenti della tour née internazionale di presentazione dell’album “Curannera”. Saranno migliaia i chilometri da percorrere, decine i concerti in cui si esibiranno in giro per ...

Il nuovo film di Riccardo Milani porta in scena una realtà che raramente si ha occasione di vedere sul grande schermo: la scuola . Dopo i successi di “Come un gatto in tangenziale” e “Grazie Ragazzi”, il regista torna a trattare importanti temi ...

Un mondo a parte di Riccardo Milani supera 1 milione di spettatori - Un mondo a parte di Riccardo Milani supera 1 milione di spettatori - Come rivela la nostra recensione di recensione di un mondo a parte, nel film Antonio Albanese interpreta un maestro elementare che, da Roma, viene trasferito in una piccola scuola nel cuore del Parco ...

India: domani terza tornata elettorale, si voterà in 94 collegi - India: domani terza tornata elettorale, si voterà in 94 collegi - L'india si prepara a votare domani per la terza tornata delle elezioni politiche generali, che quest'anno sono le più lunghe mai tenute nella storia del Paese, diluite nell'arco di sette settimane, da ...

Scambio casa e il sogno di New York diventa realtà: «Da Padova abbiamo girato il mondo» - Scambio casa e il sogno di New York diventa realtà: «Da Padova abbiamo girato il mondo» - La storia di Eleonora, suo marito e una figlia di 3 anni. Oltre 7 mila gli utenti solo in Italia su Home Exchange. Da gennaio 2024 già 4.344 scambi.Le regioni più gettonate: Lazio, Toscana, Lombardia, ...