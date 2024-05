Un Mondo a Parte di Milani oltre 1 milione di spettatori

35 avventure uniche , lungo 6 rotte geografiche , con una sola data di partenza e la possibilità di compiere l’intero giro del mondo , raccolte in un coffee table book da cui farsi ispirare per visitare i luoghi più affascinanti del pianeta . E’ così che il tour operator Turisanda1924 ha deciso di ... Continua a leggere>>

Galeone, ex allenatore, ha parlato di Allegri, la Juve e di Thiago Motta per il futuro a La Gazzetta dello Sport Galeone, ex allenatore, ha parlato di Allegri, la Juve e di Thiago Motta per il futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: CHI RISCHIA TRA JUVE E ALLEGRI – «Quando la Juve ...

Continua a leggere>>