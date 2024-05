Udinese Napoli LIVE 0-1 | Osimhen fuori - fastidio al ginocchi - dentro Simeone

(Di lunedì 6 maggio 2024) Al Bluenergy Stadium, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Bluenergy Stadium,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Partita con poche occasioni nel primo tempo e con un clamoroso 0

Ci siamo, a breve andrà in scena Udinese – Napoli, la società partenopea ha diramato la formazione ufficiale scelta da Calzona. Solo poco tempo e andrà in scena la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Le due compagini, poco più di un anno ...

Udinese-Napoli 0-1 (Osimhen 51’): forze fresche a centrocampo, entra Traoré per Cajuste - udinese-napoli 0-1 (Osimhen 51’): forze fresche a centrocampo, entra Traoré per Cajuste - 55' - napoli avanti al primo tiro nello specchio. Osimhen a segno nella stessa porta dove un anno e due giorni fa depositò il gol scudetto. Victor trova la rete per la sesta partita di fila contro ...

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali. Cannavaro sfida il passato - udinese-napoli, le formazioni ufficiali. Cannavaro sfida il passato - Dopo una stagione alquanto complicata sia per l'udinese che per il napoli, le due squadre si affronteranno per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno. I bianconeri devono ...

IL DATO - Udinese-Napoli, Osimhen è il terzo azzurro ad andare a segno per sei partite di fila contro una singola squadra di Serie A - IL DATO - udinese-napoli, Osimhen è il terzo azzurro ad andare a segno per sei partite di fila contro una singola squadra di Serie A - "Osimhen è il terzo giocatore del napoli ad andare a segno per 6 presenze di fila contro una singola squadra in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Higuaín contro la Lazio tra il 2013 e il ...