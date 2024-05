Udinese-Napoli 0-1 LIVE | Osimhen sblocca - il Var gli toglie la doppietta

Live Udinese-Napoli , la diretta della partita, le formazioni ufficiali, cronaca e i gol del match della 35 giornata di Serie A 2023/2024. Il Napoli fa ritorno alla Dacia Arena, teatro della conquista dello Scudetto nella scorsa stagione, per ...

Udinese-Napoli 0-1 (Osimhen 51’): forze fresche a centrocampo, entra Traoré per Cajuste - udinese-napoli 0-1 (osimhen 51’): forze fresche a centrocampo, entra Traoré per Cajuste - 55' - Napoli avanti al primo tiro nello specchio. osimhen a segno nella stessa porta dove un anno e due giorni fa depositò il gol scudetto. Victor trova la rete per la sesta partita di fila contro ...

DAZN - Marelli sul contatto tra Okoye e Osimhen: "Il portiere arriva prima sul pallone" - DAZN - Marelli sul contatto tra Okoye e osimhen: "Il portiere arriva prima sul pallone" - Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato a DAZN il contatto Okoye e osimhen nell'area bianconera, nel corso di udinese-napoli: "Nessun dubbio sul contatto tra Okoye e osimhen. Okoye arriva prima sul ...

Udinese-Napoli, il ricordo per le vittime del Terremoto del Friuli nel 1976 - udinese-napoli, il ricordo per le vittime del Terremoto del Friuli nel 1976 - Udinese e Napoli hanno onorato la memoria delle vittime del terribile terremoto che colpì il Friuli nel 1976. Alle ore 21:00 e 12 secondi, esatto orario in cui si verificò la scossa quarantotto anni ...