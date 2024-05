Udinese-Napoli - Juan Jesus potrebbe partire dalla panchina

Un anno fa, il 4 maggio 2023, il Napoli vinceva il terzo Scudetto della sua storia: i calciatori ricordano la magica notte attraverso i social Oggi non è un giorno qualunque per i tifosi del Napoli . È infatti il primo Anniversario del terzo ...

Oggi, un anno fa, il Napoli portava a casa il suo terzo scudetto e Juan Jesus ha ricordato sui social quel momento indimenticabile. Il match contro l’Udinese terminò 1-1, ma il pareggio bastò agli azzurri per vincere il trofeo dopo 33 anni. Per ...

Stasera si gioca Udinese-Napoli . Calzona è a corto di uomini con Kvara, Zielinski, Dendoncker e Gollini out per infortunio. Napoli, a centrocampo c’è Traorè Queste le probabili formazioni di entrambe le squadre secondo Sky Sport: Napoli (4-3-3, ...

Juan Jesus non è al meglio, il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina - juan jesus non è al meglio, il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina - L'esperto difensore brasiliano dovrebbe partire dalla panchina nella gara di campionato tra Udinese e Napoli.

CDS - Napoli, Politano verso la titolarità contro l'Udinese, Juan Jesus può partire in panchina - CDS - Napoli, Politano verso la titolarità contro l'Udinese, juan jesus può partire in panchina - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Matteo Politano e juan jesus, attaccante e difensore del Napoli, che non sono al top della condizione: "Notizie buone: Politano e juan Jes ...

Calzona ritrova due titolari: per Udine recuperano Juan Jesus e Politano - Calzona ritrova due titolari: per Udine recuperano juan jesus e Politano - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l'Udinese in programma domani alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A.