Udinese-Napoli - le probabili | in difesa Ostigard al posto di Juan Jesus Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2024) Stasera si gioca. Calzona è a corto di uomini con Kvara, Zielinski, Dendoncker e Gollini out per infortunio., a centrocampo c’è Traorè Queste leformazioni di entrambe le squadre secondo Sky Sport:(4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona(3-4-2-1, probabile formazione): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All: Cannavaro Torna titolare Lindstrom dopo 219 giorni (CorSport) Stasera c’è, una sfida che rievoca il ricordo dello scudetto vinto. Un anno dopo, ilè in una situazione ben ...