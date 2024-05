Udinese-Napoli 1-1 - il tabellino

Le Pagelle di Udinese-Napoli 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Un anno fa valeva lo scudetto degli azzurri, quest’anno conta per i padroni di casa a rischio ...

Cajuste: "Molto tristi per l'esito della serata" - Cajuste: "Molto tristi per l'esito della serata" - Interviste 6 Maggio 2024 Fonte: TMW "Penso che dopo aver segnato l'1-0 abbiamo cambiato intensità e questo è andato in favore dell'Udinese" Pari da mangiarsi le mani per il Napoli contro l'Udinese. A ...

Udinese-Napoli 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola - udinese-napoli 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola - udinese-napoli: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 6 maggio 2024 di Serie A ...

Classifica Serie A aggiornata: come cambia dopo Udinese Napoli - Classifica Serie A aggiornata: come cambia dopo Udinese Napoli - Classifica Serie A aggiornata: come cambia dopo Udinese Napoli, ultimo match della 35esima giornata udinese-napoli finisce 1-1. Di seguito la... Conferenza stampa Allegri: il VIDEO integrale delle sue ...