Udinese-Napoli 1-1 Cronaca e tabellino

(Di lunedì 6 maggio 2024)1-1 A Osimhen risponde Success nel finale.Success nel finale salva l’dalla sconfitta nella gara valida per la 35.a giornata del campionato di Serie A. Segna Osimhen a inizio ripresa e nel finale l’altro nigeriano, Success, trova il primo (pesantissimo) gol della sua stagione.1-1, ladel primo tempo Cannavaro rischia Brenner dal primo minuto al posto di un Pereyra evidentemente non al meglio. Calzona sceglie Lindstrom al posto di Kvaratskhelia e preferisce Ostigard in difesa all’acciaccato Juan Jesus. La partita vede l’partire leggermente meglio, ma senza sussulti particolari. Al quarto d’ora lo stadio si ferma per un bell’applauso, sentito, in ...

Jannik Sinner sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo . Segui la cronaca in diretta della semifinale : L'articolo Montecarlo , Sinner-Tsitsipas : la cronaca in diretta della semifinale – A breve l’inizio del match ...

PSG – Borussia Dortmund: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - PSG – Borussia Dortmund: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita PSG-Borussia Dortmund di Martedì 7 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semifinali di Champions Le ...

BASKET L’Assigeco mette paura a Trapani, ma i siciliani fanno la voce grossa nella ripresa e vincono anche gara-2 - BASKET L’Assigeco mette paura a Trapani, ma i siciliani fanno la voce grossa nella ripresa e vincono anche gara-2 - Avanti 39-33 all’intervallo lungo, dopo aver avuto anche un margine di vantaggio superiore, la squadra di Salieri cede 69-61 ...