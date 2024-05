Pagelle Udinese-Napoli 1-1 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentacinquesima giornata di. Un anno fa valeva lo scudetto degli azzurri, quest’anno conta per i padroni di casa a rischio retrocessione, mentre i partenopei stanno vivendo una stagione da incubo. Come lo scorso anno, a ogni modo, arriva il gol di Osimhen che la sblocca nel secondo tempo, ma come lo scorso anno finisce 1-1 e nel recupero ci pensa Success a firmare la parità. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Okoye 6; Ferreira 5, Bijol 6, Kristensen 6.5; Ehizibue 6 (24’st Festy 6), Zarraga 5.5, Walace 6.5, Kamara 5.5 (42’st Zemura 6.5); Samardzic 6, Brenner 6 (8’st ...