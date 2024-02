(Di martedì 27 febbraio 2024) L'dioccidentali income proposto dal presidente francese Emmanuel Macron, "quellache abbiamo sempre cercato di evitare fin dall'inizio, uno scenario non direi apocalittico ma". Lo dice il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro, interpellato a margine di un evento.

Parolin, 'l'invio truppe in Ucraina sarebbe temibile escalation': L'invio di truppe occidentali in Ucraina come proposto dal presidente ... Lo dice il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato a margine di un evento.ansa

Hai salvato un nuovo articolo: Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 27 febbraio, in diretta. Per il presidente francese «l'obiettivo da perseguire è evitare che la Russia vinca questa guerra». Il premier ucraino vede il bu ...corriere

Santa Sede. Cortei, Parolin: «Serve ragionevolezza da parte di tutti»: Il segretario di Stato vaticano, parlando con i giornalisti, ha definito «deplorevole» quanto avvenuto in Burkina Faso. «Triste l'assenza di negoziati in Ucraina» ...avvenire