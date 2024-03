(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (askanews) – “Lanon decide quando Macron ha un’idea ma quando si trovano tutti i Paesi e insieme prendono una decisione. L’Italia ha detto fin dall’inizio che mandareinsignifica fare un passo ulteriore verso una via di non. In questo momento noi vorremmo arrivare alla pace, una pace giusta per l’, non sicuramente arrivare a una guerra che coinvolga ancora più paesi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, al Tg1. “Il vertice europeo sono 27 paesi: fare dei passi in avanti trovandosi tre paesi una volta, due l’altra, rompe soltanto il fronte europeo. Facciamo decine di riunioni al mese, siamo compatti sulla posizione in, non capisco perché per motivi interni qualche Paese deve sembrare più ...

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le ... (ilsole24ore)

Il ministro della Difesa indica la strada: "Vogliamo una pace giusta per l'Ucraina e non una guerra che coinvolga ancora più Paesi". Poi sullo scandalo dossieraggio: "Panorama inquietante" (ilgiornale)

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto : "L'Italia ha detto fin dall'inizio che mandare truppe in Ucraina significa fare un passo ulteriore verso una via di non ritorno".Continua a leggere (fanpage)

Crosetto: “No alla Nato in Ucraina, sarebbe via di non ritorno”. Ma Macron rilancia: “Forse servirà”

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto: "L'Italia ha detto fin dall'inizio che mandare truppe in Ucraina significa fare un passo ulteriore ...fanpage

Ucraina, Crosetto: “No a invio truppe, sarebbe passo verso via di non ritorno”: "L'Italia ha detto da subito che mandare truppe in Ucraina significa fare un passo avanti verso una via del non ritorno. Noi vorremmo arrivare a una pace ...lapresse

Ucraina, Crosetto: no a truppe Nato, sarebbe via di non ritorno: Roma, 16 mar. (askanews) – “La Nato non decide quando Macron ha un’idea ma quando si trovano tutti i Paesi e insieme prendono una decisione. L’Italia ha detto fin dall’inizio che mandare truppe in Ucr ...ildenaro