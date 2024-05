(Di lunedì 6 maggio 2024) Il presidente cinese, Xi, è atterrato ieri sera a Parigi per la sua prima visita in Europa dopo il Covid. Se le prossime tappe sono dedicate agli alleati in Ungheria e Serbia, gli incontri con Emmanuelrischiano di essere meno facili per Xi. Oggi ce ne sarà uno a tre con la presidentea Commissione, Ursula von der Leyen. Nell'intervista alla Tribune,ieri ha detto di volere un “aggiornamento”e relazioni economiche tra l'Ue e la Cina. “Vogliamo ottenere la reciprocità degli scambi e far prendere in conto gli elementia nostra sicurezza economica”, ha detto, sottolineando che la Cina “esporta massicciamente verso l'Europa”. Ma il presidente francese è stato costretto ad ammettere che “in Europa non siamo unanimi sul tema perché ...

«Speriamo che la pace e la stabilità ritornino rapidamente in Europa e intendiamo lavorare con la Francia e l’intera comunità internazionale per trovare buone strade per risolvere la crisi». In un editoriale pubblicato su Le Figaro il presidente cinese Xi Jinping si è fatto portatore di un ... Continua a leggere>>

Xi jinping in Francia: economia e Ucraina al centro dell'incontro con macron - Il presidente cinese torna in Europa per la prima volta dopo il Covid. Oggi l'incontro all'Eliseo a cui partecipa anche von der Leyen. Le prossime tappe sono dedicate agli alleati in Ungheria e Serbia ... Continua a leggere>>

Putin partecipa alla veglia pasquale e ringrazia per il sostegno il fedele patriarca Kirill - Nel frattempo, il presidente cinese Xi jinping incontrerà oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel macron che cercherà di persuaderlo su una possibile pace visto il suo ascendente sulla Russia. Continua a leggere>>

Cina, Shanghai in corsa. Xi a Parigi per evitare una guerra commerciale. Quanto potrebbero pesare i dazi Ue sulle auto cinesi - Il presidente cinese Xi jinping è arrivato domenica in Francia per rafforzare ... Lunedì il presidente francese Emmanuel macron ha invitato il presidente della Commissione europea, Ursula von der ... Continua a leggere>>