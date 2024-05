Uccide l' amico a Pavia dopo una lite e abbandona il cadavere per strada | passante trova il corpo di un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato ucciso e il suo corpo abbandonato in strada . È accaduto lunedì mattina, intorno alle 5, in una zona della periferia di Pavia , in viale Cremona. Il corpo del 36enne è stato ritrovato da un passante. Dalle prime ...

