Pavia - cadavere trovato in strada | un amico confessa l’omicidio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Terrore adove, all’alba di lunedì 6 maggio, in una zona periferica, in viale Cremona, un passante ha rinvenuto ildi un uomo dell’età di circa 35 anni. Sul luogo del macabro ritrovamento sono giunti i carabinieri. Dopo i primi rilievi effettuati dai militari dell’Arma, sembra prendere sempre più peso l’ipotesi che possa essersi trattato di omicidio. L’uomo sarebbe stato ucciso da unal culmine di una lite violenta.sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’aggressore in via Torello, che avrebbe poi trascinato il corpo inndo poi il delitto. Si sta cercando ora di identificare la vittima. Il suo corpo è stato trasportato all’istituto di Medicina Legale dell’Università didove sarà effettuata l’autopsia.Leggi anche: ...

Il cadavere di un uomo di 36 anni è stato ri trovato lunedì mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona , in una zona periferica di Pavia . Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A uccidere l’uomo sarebbe stato un suo amico al culmine di una ...

Pavia , 6 maggio 2024 - Ucciso in casa, il corpo poi trascinato in strada . Un uomo di 36 anni è stato trovato morto prima dell'alba di oggi, lunedì 6 maggio, all'angolo tra viale Cremona e via Torello Da strada , nella zona periferica di Pavia Est. ...

Pavia, omicidio prima dell'alba: cadavere abbandonato in strada - pavia, omicidio prima dell'alba: cadavere abbandonato in strada - pavia, 6 maggio 2024 - Ucciso in casa, il corpo poi trascinato in strada. Un uomo di 36 anni è stato trovato morto prima dell'alba di oggi, lunedì 6 maggio, all'angolo tra viale Cremona e via Torello ...

Pavia, uccide l'amico e trascina il corpo in strada: i passanti lo trovano e lanciano l'allarme - pavia, uccide l'amico e trascina il corpo in strada: i passanti lo trovano e lanciano l'allarme - Il cadavere di un uomo, di età attorno ai 35 anni, è stato ritrovato questa mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona, in una zona periferica di pavia. Sul posto ...

Orrore a Pavia: cadavere trovato da un passante in viale Cremona - Orrore a pavia: cadavere trovato da un passante in viale Cremona - Il cadavere di un uomo di 36 anni è stato ritrovato lunedì mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona, in una zona periferica di pavia. Sul posto sono ...