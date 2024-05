Litiga con l’amico e lo uccide | cadavere di un 36enne ritrovato per strada a Pavia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un uomo di 36 anni è stato ucciso e il suo corpo abbandonato in. È accaduto lunedì mattina, intorno alle 5, in una zona della periferia di, in viale Cremona. Il corpo delè statoda un passante. Dalle prime informazioni, la vittima è stata uccisa da un amico dopo una violenta lite. Il delitto si è consumato nell’appartamento dell’aggressore che poi ha trascinato il corpo in. E l’uomo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha confessato l’omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo, nel frattempo, è stato trasportato all’istituto di Medicina Legale dell’università didove sarà effettuata l’identificazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

